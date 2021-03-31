Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Ataevler Mahallesi Ata Bulvarı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Divan Sokak, Fuzüli Caddesi, Umut Sokak, Cihan Sokak, Belde Sokak, Sedir Sokak, Nil Sokak ve Yılmaz Akkılıç Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 01.04.2021 tarihinde 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı