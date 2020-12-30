Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin bazı yerlerinde yapılacak çalışmalar neticesinde sular kesilecekBursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer ilçesinde yapılacak su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin bazı yerlerinde yapılacak çalışmalar neticesinde sular kesilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer ilçesinde yapılacak su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi ve civarında 30.12.2020 - 01.02.2021 tarihleri arasında 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı