Nilüfer'de su kesintisi
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Nilüfer'de su kesintisi

30.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:49
Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin bazı yerlerinde yapılacak çalışmalar neticesinde sular kesilecekBursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer ilçesinde yapılacak su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin bazı yerlerinde yapılacak çalışmalar neticesinde sular kesilecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer ilçesinde yapılacak su kesintisi ile ilgili yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi ve civarında 30.12.2020 - 01.02.2021 tarihleri arasında 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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