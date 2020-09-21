Nilüfer'de su kesintisi
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Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfen ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer'de su kesintisi
21.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:05

Bursa'nın Nilüfen ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İhsaniye Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Barbaros Caddesi - Ahmet Vefik Paşa Caddesi - İzmir Yolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 22.09.2020 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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