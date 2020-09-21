Nilüfer'de su kesintisi
Bursa'nın Nilüfen ilçesinde su kesintisi yapılacak.
21.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:05
Bursa'nın Nilüfen ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İhsaniye Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Barbaros Caddesi - Ahmet Vefik Paşa Caddesi - İzmir Yolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 22.09.2020 tarihinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı