Nilüfer'de su kesintisi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Metro Caddesi (Metro Market arkası) ve civarında, 17 Ağustos 2020 tarihinde 10: 00 - 15: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA