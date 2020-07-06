Nilüfer'de su kesintisi
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Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer'de su kesintisi
06.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:23

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Tanay Caddesi, Ertuğrul Caddesi, Ahıska Caddesi, İzmiryolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 07.07.2020 tarihinde 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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