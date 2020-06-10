Nilüfer'de spor salonları ve havuzlar yeniden açıldı
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Nilüfer'de spor salonları ve havuzlar yeniden açıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan Nilüfer Belediyespor'un spor salonları ile yüzme havuzları normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyetlerine başladı.

Nilüfer'de spor salonları ve havuzlar yeniden açıldı
10.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:46

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan Nilüfer Belediyespor'un spor salonları ile yüzme havuzları normalleşme süreciyle birlikte yeniden faaliyetlerine başladı. Hijyen önlemlerinin üst seviyede olduğu salon ve havuzlar, randevu ile hizmet veriyor.

Nilüfer Belediyespor bünyesinde hizmet veren spor salonları ve yüzme havuzları faaliyetlerine yeniden başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mart ayından bu yana kapalı olan Konak Olimpik Havuz Yüzme Tesisi, Çalı Kapalı Yüzme Tesisi, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Beşevler Cimnastik Salonu, yeni önlem ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından randevulu olarak hizmet vermeye başladı.

Salgınla mücadele hakkında bilgilendirici ve uyarıcı yazıların bulunduğu fitness salonları ve yüzme havuzlarında, hijyen önlemleri de üst seviyede tutuluyor. 6 metrekareye 1 kişi ve kullanılan ekipmanlar arasında da en az 2 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlemelerin yapıldığı fitness salonlarında, dezenfeksiyon işlemleri de periyodik olarak yapılıyor. İkişer saat aralıklarla temizlik işlemlerinin yapıldığı spor salonlarında, alınan önlemler kapsamında yakın temas gerektiren sporlar da yapılamıyor.

Konak Olimpik Yüzme Havuzu ile Çalı Kapalı Yüzme Havuzu'nda da çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Günde üç kez su ölçümlerinin yapıldığı Konak Olimpik Yüzme Havuzu ile Çalı Kapalı Yüzme Havuzu'na gelen vatandaşlar, salgınla mücadele dönemi boyunca duş hizmetinden sadece havuza girişlerde faydalanabiliyor. Vatandaşlar ayrıca, fitness salonları ve havuz binalarına, maske takarak, galoş giyerek ve ateş ölçümleri yapılarak giriş yapabiliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde halk sağlığı adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, spor salonları ve yüzme havuzlarında da tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Başkan Erdem, "Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Genelge çerçevesindeki tüm kuralları uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu alanlarda dikkatli olmasını, kurallara uymasını rica ediyoruz. Bu tesislerimizde aynı anda sınırlı sayıda kişi girebileceği için vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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