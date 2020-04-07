Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu
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nilüfer belediyesi, Yerel

Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu

Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkan Turgay Erdem başkanlığında "Kriz Masası" oluşturan Nilüfer Belediyesi, yapılacak çalışmalar için önemli kararlar aldığı toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

07.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:28
Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu

Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu

BURSA - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkan Turgay Erdem başkanlığında "Kriz Masası" oluşturan Nilüfer Belediyesi, yapılacak çalışmalar için önemli kararlar aldığı toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Sanal ortamda sık sık bir araya gelen başkan ve bürokratlar bilgi paylaşımı ve durum değerlendirmesi yaparak, Nilüfer'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalara yön veriyor.

Nilüfer Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak adına kentin her noktasında çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını eksiksiz bir şekilde yürüten Nilüfer Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında oluşturduğu kriz masasında da, süreci sorunsuz bir şekilde yönetebilmek için önemli kararlar alıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında oluşturulan kriz masasında, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile müdürler yer alıyor. Periyodik olarak yapılan toplantılar, telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Kriz masasında yer alanlar, toplantıya ev ya da ofislerinden tablet, telefon ve bilgisayar vasıtasıyla katılıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kriz masası toplantısında çalışmalar hakkında detaylı bilgi alırken, herhangi bir sorun yaşanmaması ve Nilüfer'in tamamına hizmet götürülmesi adına başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere gerekli talimatları da veriyor.

Süreç içinde eldiven ve maske gibi taleplerin yoğun şekilde geldiğini belirten Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi olarak bu talepleri karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşlara da yapılan açıklamalara duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Sürecin daha iyi yönetilmesi için yönetim kadrosunun ve çalışanların kendi sağlığına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Çalışan personelimizi korumamız gerekiyor. Çünkü hizmetlerin büyük kısmını onlardan alıyoruz. Onların sağlıklı bir şekilde hizmetleri sürdürebilmeleri için bizim onlara yönelik koruyucu önlemlerimizi sıklıkla takip etmemiz gerekiyor" dedi.

24 Mart'tan buyana sürdürülen dezenfeksiyon çalışmaları hakkında ilgili bürokratlardan bilgi alan Başkan Erdem, muhtarlık binalarında 313 kez, Aile Sağlığı Merkezlerinde 200 kez, zabıta ve polis karakollarında 47 kez, kamu alanlarında 171 kez dezenfeksiyon çalışması yapıldığını ayrıca Nilüfer'in en işlek 800 noktasında da cadde ve sokakların yıkandığını belirtti. Bu dönem halk sağlığı adına çevre temizliğine daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erdem, bu nedenle çöplerin daha sık toplanıp çöp konteynerlerinin de hem temizlenip hem de dezenfekte edildiğini, bu kapsamda 24 Mart'tan bu yana bin 538 çöp konteynerinin temizlendiğini ve 969 çöp konteynerinin de dezenfekte edildiğini söyledi. Market ve pazaryerlerindeki denetimlerin titizlikle devam ettirildiğini ve bugüne kadar 10 bin maske dağıtıldığını kaydeden Başkan Erdem, 200 bin adet maske ile 200 bin adet eldiven alındığını ve insan sirkülasyonunun yoğun olabildiği market ve pazaryerlerinde bu dağıtımın devam edeceğini sözlerine ekledi. Nilüfer Belediyesi, sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların taleplerini karşılamaya da devam ediyor. Yaşlıların market ve ilaç ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor, faturaları ödeniyor. Ayrıca hastane veya sağlık kuruluşuna gitmek zorunda olanlara ulaşım desteği veriliyor. Nilüfer'de 24 Mart'tan buyana 65 yaş üzeri vatandaşlardan gelen bu şekilde toplam 436 talebin karşılandığı, ayrıca 2323 kişiye sıcak yemek yardımı yapıldığı belirtiliyor.

Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu

Kaynak: İHA

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Nilüfer'de sanal 'Kriz Masa'sı kuruldu
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