Nilüfer'de planlı su kesintisi uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinde belirli bölgelerde planlı su kesintisi yapılacağı açıklandı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Kesintinin Beşevler Caddesi, İzmir Yolu Caddesi, Bilginler Caddesi ve Yıldırım Caddesi arasında kalan bölge ile çevresinde etkili olacağı belirtildi.
Yetkililer, vatandaşların su kesintisine karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu. - BURSA