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Nilüfer'de kış spor okulları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nilüfer'de kış spor okulları başlıyor

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Belediyespor ile birlikte düzenlediği kış spor okulları 18 Eylülde başlıyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Belediye spor ile birlikte düzenlediği kış spor okulları 18 Eylülde başlıyor.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor tarafından bu yıl 8 branşta düzenlenen kış spor okullarında yeni dönem önümüzdeki hafta sonunda başlıyor. 7- 16 yaş grubu için düzenlenen eğitimler 29 Mayıs günü tamamlanacak. Voleybol, basketbol, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, squash, badminton ve okçuluk branşlarında 9 dönem olarak düzenlenen kış spor okullarında her dönem 4 haftadan oluşuyor. Eğitimler Üçevler Spor Tesisi, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu, Yüzüncüyıl Gençlik ve Spor Merkezi, Altınşehir Gençlik ve Spor Merkezi, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu ve İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Nilüfer Kış Spor Okulları'na kayıt yaptırmak ve geniş bilgi almak isteyenler Üçevler Spor Tesisi için 441 90 60, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi için 413 09 90, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu için 482 42 95 ve Konak Olimpik Havuz Yüzme Tesisi için 453 06 26 numaralı hatları arayabilir. - BURSA

Nilüfer'de kış spor okulları başlıyor

Nilüfer'de kış spor okulları başlıyor

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