Nilüfer'de kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor
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Nilüfer'de kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nilüfer'de kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor

Bursa'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Nilüfer'in yüksek kesimlerinde kapanan yollar, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor.

Bursa'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Nilüfer'in yüksek kesimlerinde kapanan yollar, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından açılıyor. Ekipler, yağışın etkili olduğu Güngören, Kuruçeşme, Maksempınar ve Kadriye mahallelerinde kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

Mart ayının son günlerinde Bursa'da yeniden etkisini gösteren kar yağışı, Nilüfer'in yüksek kesimlerindeki mahallelerinde yolları kapadı. Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırması ile birlikte Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah erken saatlerden itibaren Güngören, Kuruçeşme, Maksempınar ve Kadriye mahallelerinin ilçe merkezi ile bağlantısını sağlayan yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Yollar kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı. Ekipler, hafta sonuna kadar kar yağışının devam edeceğini dikkate alarak çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri iki vardiya halinde iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla görev başında. Ekipler, kar yağışının artması halinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına hız verecek. - BURSA

Nilüfer'de kar yağışıyla kapanan yollar açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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