Nilüfer'de kadın sağlığı eğitimi

10.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:44

Kadınların eğitimi, sosyal-kültürel gelişimi ve üretime teşvik edilmesi konularına büyük önem veren ve bu alanda çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, kırsal nitelikteki bölgelerde kadın sağlığına yönelik eğitim çalışmalarına da devam ediyor.



Bu kapsamda organize edilen ve Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik Birimi ile Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı'nın ortak yürüttüğü 'Kadın Sağlığı Eğitim Programı'nın Işıktepe ayağı sona erdi. 6 haftalık kursa katılan kadınlar, üreme sağlığı, güvenli annelik, aile planlaması, cinsel eğitim gibi konularda bilgilendirildi. 20 kadının katıldığı kursun sonunda sertifika töreni düzenlendi.



Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına katılan Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, katılımcılara teşekkür etti. Kadın sağlığı konusunda eğitimin önemine vurgu yapan Özer, ilgi olduğu sürece eğitimlerin devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi. - BURSA

Kaynak: İHA