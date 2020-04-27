Nilüfer’de ihtiyaç sahipleri için “Dayanışma Marketi”
Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi.
27.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:03
Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi.
Kaynak: Dunya.com