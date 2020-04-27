Nilüfer’de ihtiyaç sahipleri için “Dayanışma Marketi” Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi.

Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi. Kaynak: Dunya.com