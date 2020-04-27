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Kent Konseyi, Ekonomi, Haber

Nilüfer’de ihtiyaç sahipleri için “Dayanışma Marketi”

Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi.

27.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:03
Nilüfer’de ihtiyaç sahipleri için “Dayanışma Marketi”

Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşların ihtiyaçlarına destek olmak için "Dayanışma Marketi"ni hayata geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

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