Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda

Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nilüfer Belediyesi bu yıl da ramazan ayında, hazırladığı erzak paketleri ile vatandaşların yanında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül

Nilüfer Belediyesi bu yıl da ramazan ayında, hazırladığı erzak paketleri ile vatandaşların yanında. İyi tarım yapan yerel üreticilerin gıdalarından oluşturulan erzak paketleriyle, herkesin sağlıklı gıdaya ulaşması amaçlandı.

Dayanışmanın kenti Nilüfer'de her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında bu çalışmasını daha da yoğunlaştırdı. Ramazan ayının başlaması ile birlikte Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara temel gıdalardan oluşan erzak paketlerini dağıtmaya başladı. Erzak paketleri, ikamet ettikleri mahallenin muhtarlığına başvuran ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen vatandaşlara ulaştırılıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, erzak paketi dağıtımına Akçalar, Güngören, Atlas, Çatalağıl, Dağyenice, Badırga, Büyükbalıklı ve Fadıllı Mahallelerinde başladı.

Nilüfer Belediyesi, "Herkes için eşit, ulaşılabilir, sağlıklı gıda" söylemi ile gıda yılı olarak belirlediği 2021 yılında, ihtiyaç sahiplerini de sağlıklı gıda ile buluşturmak amacıyla bu yıl ramazan yardımı paketlerini iyi tarım ürünlerinden oluşturdu. Sağlıklı gıda paketleri, yerel çiftçiler, kadın dernekleri ve çiftçi kooperatiflerinin ürünlerinden oluşuyor.

Paketlerin içinde sıvı yağ, buğday unu, erişte, şeker, çay, nohut, tarhana, fasulye, pirinç, bulgur, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, tuz, domates salçası gibi ürünler bulunuyor. - BURSA

Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nilüfer'de herkes için sağlıklı ulaşılabilir gıda
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:44:55. #1.14#

title