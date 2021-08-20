Nilüfer'de gençlere dijital katılım eğitimi
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Nilüfer'de gençlere dijital katılım eğitimi

Nilüfer'de gençlere dijital katılım eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi'nin Paylaşımcı Toplum Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Dijital Katılımcılık Akademisi" başladı.

Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi'nin Paylaşımcı Toplum Derneği iş birliğiyle düzenlediği "Dijital Katılımcılık Akademisi" başladı.

Beş günlük eğitim programına katılan gençler, dijital katılım konusunda bilgiler edinerek, tecrübe kazanacak. Gençler ayrıca, dijital katılımla ilgili proje de yazacak. Toplumda yenilikçilik, dijital dönüşüm ve sosyal inovasyon algısının yükseltilmesine yönelik faaliyetlerine devam eden Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi bu kez, Paylaşımcı Toplum Derneği iş birliğiyle "Dijital Katılımcılık Akademisi" düzenliyor. 18-22 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan eğitimde, Bursa ve İzmir'den gençler yer alıyor. Pandemi şartları sebebiyle katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu eğitim programına 15 genç iştirak ediyor. Nilüfer Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Büro Sorumlusu Umut Berker Sevilmiş'in verdiği eğitimde gençler üç gün boyunca katılımcılık, gençlik katılımı, hak temelli çalışmalar, katılımcı yaklaşımlar ve dijital katılım konularında hem önemli bilgiler edinecek hem de tecrübe kazanma fırsatı bulacak. Katılımcılar, eğitim programının son iki gününde de, proje yazma ve geliştirme eğitimi alarak, gençlerin dijital katılımcılığına yönelik proje yazacaklar. "Dijital Katılımcılık Akademisi"nde gençlerin yazdığı projeler, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren proje ödüllendirilecek. - BURSA

Nilüfer'de gençlere dijital katılım eğitimi
Nilüfer'de gençlere dijital katılım eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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