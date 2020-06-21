Nilüfer'de engelli bireyler 'Bizim Bahçe'de hayat buluyor
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Nilüfer'de engelli bireyler 'Bizim Bahçe'de hayat buluyor

Aile ve yakınlarıyla birlikte "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi"nde ücretsiz tatil yapma fırsatı bulan engelli bireyler, yeşillikler içinde keyifli ve huzurlu zaman geçiriyor.

Nilüfer'de engelli bireyler 'Bizim Bahçe'de hayat buluyor
21.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:38

Aile ve yakınlarıyla birlikte "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi"nde ücretsiz tatil yapma fırsatı bulan engelli bireyler, yeşillikler içinde keyifli ve huzurlu zaman geçiriyor.

Sosyal belediyecilik konusunda Türkiye'de örnek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi'nin, engelli birey ve yakınlarına yönelik 2016 yılında hayata geçirdiği "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi", konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Engelli bireylere sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almalarına olanak sağlayan, aile ve yakınlarıyla birlikte ücretsiz tatil yapma fırsatı sunan Bizim Bahçe, pandemi döneminde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye başladı. Dezenfeksiyon işlemlerinin periyodik aralıklarla yapıldığı Bizim Bahçe'de kalanlar, sosyal mesafe kurallarına da uyuyor. Aile ve yakınlarıyla birlikte 5 gün boyunca Bizim Bahçe'de kalan engelli bireyler, şehrin stresinden uzak, doğal, hijyenik ve dingin bir ortamda hem keyifli vakit geçiriyor hem de huzur buluyor. Her biri 5'er kişilik müstakil ahşap evlerin yanı sıra spor, oyun ve yürüyüş alanlarının da bulunduğu Bizim Bahçe, sadece Nilüferlilere değil Bursa genelinde tüm engellilere hizmet veriyor. Yoğun ilgi gören Bizim Bahçe'de bu günlerde tatil yapan bireyler, memnuniyetlerini de dile getiriyor.

"Burada hayat bulduk"

Mudanya'dan gelerek ailesiyle birlikte Bizim Bahçe'de tatil yapan İzzet Gültekin, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı. Nilüfer Belediyesi'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Gültekin, "Burada sosyal mesafemizi koruyarak güzel vakit geçiriyoruz. Bizim Bahçe gerçekten muhteşem bir yer" diye konuştu.

Pandemiden engelli bireylerin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Canan Aykanat da, daha rahat nefes alabilmek için Bizim Bahçe'ye geldiklerini söyledi. Bizim Bahçe'yi güvenli bulduklarını ifade eden Aykanat, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu süreçte evlerimizde bunaldık. Burada adeta hayat bulduk. Temiz havada fizik tedavi hareketlerimizi yapıyoruz. Açık alanda yürüyüş yapma imkanı buluyoruz. Yeni arkadaşlar edinerek birlikte güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Erdem: önlemlerimizi aldık

Bizim Bahçe'de koronavirüs salgınıyla mücadele için her türlü önlemin alındığına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, engelli bireylerin gönül rahatlığıyla kalabileceğini ifade etti. Bizim Bahçe'de periyodik aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını vurgulayan Başkan Erdem, "Açıldığı günden bu yana 2 bin 221 kişinin faydalandığı Bizim Bahçe, pandemi sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Engelli bireylerimiz, burada daha önce 7 gün boyunca kalabiliyordu ancak pandemi sürecinde bunu 5 gün ile sınırlandırdık. Engelli bireylerin tatili sona erip, evlerin boşalmasıyla birlikte de, iki gün boyunca temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Yeni konuklar daha sonra kabul ediliyor. Ateş ölçümleri yapılarak giriş yapan konukların, ortak alanlarda maske takma, sosyal mesafe kurallarına uyma zorunluluğu da bulunuyor. Ayrıca bu süreçte, dışarıdan misafir de kabul edilmiyor" diye konuştu.

Kayıtlar başvuru sırasına göre

Merkezden yararlanmak isteyen engelli bireyler ve beraberlerindeki yakınları, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapabiliyor. Başvurular, Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezinden veya dilekçe yoluyla alınıyor. Bizim Bahçe'de kayıtlar, başvuru sırasına göre gerçekleşiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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