Nilüfer'de çocuk olmak ayrıcalık

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin çocukların, sömestr tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için düzenlediği sanat ve kodlama atölyeleri başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin sömestr tatili boyunca çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlediği sanat ve kodlama atölyeleri başladı. Birçok etkinliğin yer aldığı atölyelere katılan çocuklar, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı bulurken, diğer bir yandan da yeni arkadaşlıklar edinip, keyifli vakit geçiriyor. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Nirengi Halk Dansları", "Ritim Atölyesi" ve "Karaoke-Zumba" atölyelerine katılan çocuklar da, eğlenceli bir gün geçirdi. Halk dansları atölyesine katılanlar, türküler eşliğinde zeybek oynamayı öğrendi. Ritim atölyesinde de renkli anlar yaşandı. Akın Togay'ın verdiği derse katılan çocuklar ilk olarak, yeni enstrümanlarla tanıştı. Djembe, darbuka, conga, bongo, guiro, marakas ve shaker gibi farklı coğrafyalara ait enstrümanları yakından tanıyan çocuklar, bu enstrümanların nasıl kullanıldığını da öğrendi. Enstrümanları kullanarak hareketli ritim tutan çocuklar, karaoke ve zumba atölyesinde de hünerlerini sergiledi. Sevilen şarkıları seslendiren çocuklar, dans ederek de stres attılar.

İlgi gören atölyelerden bir diğeri de kodlama ve modelleme atölyesi oldu. Fethiye Sosyal Yaşam Alanı'ndaki "Atölye Nilüfer Fethiye"de gerçekleştirilen ve iki gün süren atölyenin ilk gününde çocuklar, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar kodlamanın yapılabildiği code.org sitesini tanıdı. Başlangıç seviyesindeki alıştırmaları eğitmenler eşliğinde yapan katılımcılar, atölyenin ikinci gününde kodlama yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Atölyeye katılan çocuklar ayrıca, code.org sitesi içinde bulunan çeşitli oyunlar ve yarışmalar ile birlikte kodlama yeteneklerini hem eğlenceli hem de rekabetçi bir ortamda ilerletme şansı yakaladı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği okuma, kodlama ve modelleme, sanat, dans ve ritim atölyeleri ile müze etkinlikleri ve film gösterimleri, sömestr tatili boyunca devam edecek. - BURSA