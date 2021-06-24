Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor
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Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor

Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Pandemi kısıtlamaları sebebiyle 1.5 yıldır konserlerden uzak kalan sanatçıları ve sanatseverleri müzikle buluşturan 6. Nilüfer Caz Tatili'nin üçüncü gününde gündüz ses yürüyüşü yapıldı, akşam da Flapper Swing ve Alp Ersönmez konser verdi.

Pandemi kısıtlamaları sebebiyle 1.5 yıldır konserlerden uzak kalan sanatçıları ve sanatseverleri müzikle buluşturan 6. Nilüfer Caz Tatili'nin üçüncü gününde gündüz ses yürüyüşü yapıldı, akşam da Flapper Swing ve Alp Ersönmez konser verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 6. Nilüfer Caz ilgi görüyor.

6. Nilüfer Caz Tatili'nin üçüncü gününde Balat Atatürk Ormanı'nda iki konser vardı. Müzikseverler, Alp Ersönmez ve Flapper Swing konserleri için alanı doldurdu. Gecede ilk sahneye çıkan Flapper Swing'in başarılı müzisyenleri Erhan Erbelger, Tomas Hetmanek, Tamer Temel ve Volkan Topakoğlu, Nevin Hetmanek'in seslendirdiği şarkılara başarılı performanslarıyla renk kattı. Dinleyenleri 1920 ve 1930'ların caz ve swing repertuarı ile akustik bir yolculuğa çıkaran grup, müzikseverleri coşturdu.

Flapper Swing'in ardından sahne alan Alp Ersönmez ve ekibi, Ersönmez'in 2021'de çıkardığı "Cereyanlı" isimli albümünde yer alan parçaları, en az parçalar kadar enerjik ve tempolu olan festival izleyicisi için çaldı. Albümde sequencer ve bilgisayar ile desteklenmiş besteleri, sahnede Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Çağrı Sertel, Ediz Hafızoğlu, Alp Ersönmez ile birlikte etkileyici bir performansla müzikseverlerle buluşturdu.

Konserlerin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız müzisyenlere teşekkür etti.

Nilüfer 6. Caz Tatili kapsamında çok sayıda etkinlik de düzenleniyor. Bu faaliyetlerden biri de ses yürüyüşüydü. Yürüyüşe katılanlar, doğal seslere kulak verdi. Ableton desteğiyle Murat Sezgin önderliğinde gerçekleşen yürüyüş, Karaman Pazar Alanı'ndan başladı. Katılımcılar yürüyüş sırasında kalabalık içerisindeki doğal seslere kulak vererek, farklı ritimleri yakalamaya çalıştı. Yürüyüşçülerin kaydettiği sesler, 'radioaporee' adlı müzik sitesine kaydedilerek arşivlenecek. - BURSA

Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor
Nilüfer'de Caz Tatili dolu dolu geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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