Nilüfer'de can dostlara yaşam suyu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nilüfer'de can dostlara yaşam suyu

Nilüfer'de can dostlara yaşam suyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi'nin 2013 yılında hayata geçirdiği "Bir kap su, bir dolu hayat" projesine Eker ve Tebplast firmaları da katılarak destek verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2013 yılında hayata geçirdiği "Bir kap su, bir dolu hayat" projesine Eker ve Tebplast firmaları da katılarak destek verdi.

"Bir kap su, bir dolu hayat" projesi ile 2013 yılından bu yana sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayan Nilüfer Belediyesi'ne, Eker ve Tebplast firmalarından destek geldi. "Bu kapta dostluk var" sloganı ile projeye destek veren firmalar, projenin ilk ayağı için 3 bin adet su kabını Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Nliüfer Belediye Başkan Yardımcısı Engin Yener, firmaları Mustafakemalpaşa'daki tesislerinde ziyaret ederek destek için teşekkür etti. Yener, "Sahipsiz hayvanların zorlu yaşam şartlarını kolaylaştırmak için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz çok sayıda çalışma yapıyor. Eker ve Tebplast firmalarına, bu sıcak havalarda sahipsiz hayvanların en temel ihtiyaçlarından olan su ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Eker Pazarlama Müdürü Özge Kiraz da Nilüfer Belediyesi ile iş birliği içinde sahipsiz hayvanların ihtiyaçları için planlanmış bu anlamlı projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Kiraz, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sahipsiz hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi için benzer çalışmalarda yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, teslimi tamamlanan kapları önümüzdeki günlerde sahipsiz hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak isteyen hayvanseverlere dağıtacak.

Su kaplarından temin etmek isteyenler, muhtarlıklara veya Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek. - BURSA

Nilüfer'de can dostlara yaşam suyu
Nilüfer'de can dostlara yaşam suyu
Nilüfer'de can dostlara yaşam suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Fatih Terim Diego Costa Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nilüfer'de can dostlara yaşam suyu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:35:22. #1.16#

title