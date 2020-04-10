Nilüfer'de can dostlar için seferberlik
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nilüfer'de can dostlar için seferberlik - Haberler
nilüfer belediyesi, Güncel

Nilüfer'de can dostlar için seferberlik

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su dağıtıyor.

10.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:18
Nilüfer'de can dostlar için seferberlik

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su dağıtıyor. 20 Mart'tan bu yana Nilüfer'de 2 bin 400 kilogram kedi ve köpek maması dağıtılırken, yaralı, hasta ve güçten düşmüş sahipsiz hayvanlar da Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle toplum sağlığını korumak adına çalışmalarını her geçen gün genişleterek sürdürürken, bu süreçte yiyecek bulma sıkıntısını daha fazla yaşayan can dostları da ihmal etmiyor. Her zaman can dostlar için kırsal bölgelerde mama dağıtan, kent merkezindeki beslenme odaklarında sürekli mama ve su bulunmasını sağlayan Nilüfer Belediyesi, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sahipsiz hayvanlar için çalışmalarını artırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde can dostların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla oluşturulan 47 beslenme odağı, 27 kedi evi ve 20 otomatik su odağı ile mahallelerdeki 28 farklı noktada da sürekli olarak mama ve su bulunmasını sağlıyor. Ayrıca mama ve su odakları düzenli aralıklarla dezenfekte de ediliyor.

Ekipler sahipsiz hayvanlar için kırsal alanlarda da mama ve su dağıtımını artırdı. Kırsal mahallelerde birçok alana mama ve su bırakılıyor. Ekipler vatandaşların ihbarlarını da dikkate alarak ihtiyaç duyulan yerlere kısa sürede ulaşıp, sahipsiz hayvanlara yiyecek desteği sağlıyor.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de etkili olmasından itibaren harekete geçen Nilüfer Belediyesi, 20 Mart tarihinden itibaren yoğunlaştırdığı çalışma kapsamında bugüne kadar 2 bin 400 kilogram kedi ve köpek mamasını Nilüfer'in farklı mahallelerinde dağıttı.

Can dostlara her zaman sahip çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bu zor süreçte sahipsiz hayvanlarımızı asla unutmuyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ayrıca Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde de sahipsiz hayvanların tedavi ve bakımının devam ettiğini belirtti. Başkan Erdem, "Nilüfer'deki sahipsiz hayvanlar için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mevcut beslenme odaklarımızın yanı sıra ekiplerimiz 64 mahallemize düzenli aralıklarla giderek mama ve su bırakıyor, can dostlarımızın mağdur olmamaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Cem Yılmaz'ın lüks villasındaki çöp odasında yangın çıktı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Şırnaklı avukat, korona salgınında ihmali olduğunu düşündüğü Çin Devlet Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bursa Teknik Üniversitesi, bakteri geçişini %99 oranında engelleyen maske kumaşı üretti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı...
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Engin Altay Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Serdar Ortaç Esra Balamir Kim Kardashian
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Futbolcu Açıklama Instagram
Şu an buradasınız: Nilüfer'de can dostlar için seferberlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 12:32:30. #1.15#
title