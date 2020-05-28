Nilüfer'de camiler ibadete hazır
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Nilüfer'de camiler ibadete hazır

Nilüfer'de camiler ibadete hazır Nilüfer Belediyesi, Korona virüs salgını sebebiyle 19 Mart'tan bu yana ibadete kapalı tutulan camilerin yeniden ibadete hazır olması için temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

28.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:57

Nilüfer'de camiler ibadete hazır

BURSA - Nilüfer Belediyesi, Korona virüs salgını sebebiyle 19 Mart'tan bu yana ibadete kapalı tutulan camilerin yeniden ibadete hazır olması için temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Nilüfer'deki 110 camideki toplam 68 bin metrekare halı yıkanırken, cuma namazı için de müftülük tarafından belirlenen cami avluları, okul bahçeleri ve pazar alanları da temizlenerek ibadete hazır hale getirildi.

Nilüfer'de camiler ve cuma namazı için belirlenen alanlar ibadet için temizlendi. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs salgını sebebiyle 19 Mart'ta ibadete kapatılan camilerde bu süreçte temizlik çalışmalarını yaptı. İlçedeki 110 camilerdeki halıların hepsi yıkandı, camilerin içi, özel temizlik araçlarıyla dezenfekte edildi. Temizlik çalışmaları kapsamında Nilüfer Belediyesi, camilerde kullanılan toplam 68 bin metrekarelik halıları yıkadı.

Nilüfer Belediyesi ekipleri 29 Mayıs Cuma günü uzun aradan sonra verilen izinle, sadece cami avlularında, okul bahçelerinde ve belirlenen diğer alanlarda kılınacak cuma namazı için de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Nilüfer İlçe Müftülüğü'nün cuma namazının kılınması için belirlediği Nilüfer Belediyesi'ne ait kapalı pazar alanları, halı sahalar, dernekler yerleşkesi alanı gibi alanlar ile cami avluları ve okul bahçeleri de temizlenerek namaza hazır hale getirildi.

Namaz kılınacak alanları dezenfekte eden Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgeleri tazyikli suyla da yıkayarak hijyen hale getirdi. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları Nilüfer'in kırsal alanlarında da yapıldı.

Nilüfer'de camiler ibadete hazır

Kaynak: İHA

Manşet

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