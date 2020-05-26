Nilüfer'de bayram mesaisi
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Nilüfer'de bayram mesaisi

Nilüfer Belediyesi temizlik ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bayramda da çalıştı.

Nilüfer'de bayram mesaisi
26.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:05

Nilüfer Belediyesi temizlik ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bayramda da çalıştı. Bayramda, Nilüfer'in 64 mahallesinde çöpleri toplayan temizlik ekipleri, konteynerleri de yıkayarak hijyen hale getirdi. Vefa Sosyal Destek Grubu da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek oldu.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için ekipleriyle sahadaydı. Koronavirüs salgınına karşı sokağa çıkma yasağının da uygulandığı bayram süresince ekipler çalıştı.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayram boyunca çöpleri toplayarak konteynerleri yıkadılar.

Bayramın ilk iki gününde yaklaşık 300 kişilik ekip, Nilüfer'in 64 mahallesinde çöp topladı. Toplam 15 bin konteynerden 9 çöp aracıyla çöp toplayan ekipler, bayramı çalışarak geçirdi.

Ekipler ayrıca çöp yıkama aracıyla da bayram boyunca çöp konteynerlerini yıkadı.

Öte yandan Nilüfer Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu da bayram boyunca evlerinden çıkamayan Nilüferliler'in hizmetindeydi. Ekipler, vatandaşların ekmek ve ilaç gibi acil ihtiyaçlarını alıp evlerine götürdü. Ayrıca sağlık kuruluşuna gitmek zorunda olanlar da yine ekipler tarafından Nilüfer Belediyesi araçları ile sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kentte yaşayanların huzurlu bir bayram geçirmesi için sokağa çıkma yasağının uygulandığı 4 günlük bayram tatili boyunca vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Erdem, pandemi nedeniyle başlatılan çalışmaların da tatil boyunca devam ettiğini belirterek "Halkımızın sağlığını korumak adına haftanın her günü görevimizin başındayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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