Nilüfer'de bayram coşkusu
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23 Nisan, Güncel, Haber

Nilüfer'de bayram coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl tüm Türkiye'de balkonlarda kutlandı.

23.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:43
Nilüfer'de bayram coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl tüm Türkiye'de balkonlarda kutlandı. Nilüfer'de de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı başta olmak üzere tüm ilçede vatandaşlar balkonlarında bayram coşkusunu yaşadı.

Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüsü salgını nedeniyle bu yıl ilk defa sokaklarla buluşamadan balkonlarda kutlandı.

Nilüfer'deki kutlamalar sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Korona virüsü salgını nedeniyle az katılımla ve sosyal mesafe gözetilerek yapılan törenin ardından, Nilüfer Bando gün boyu marşlar çalarak ilçe sokaklarını dolaşırken, belediyenin sesli araçları da sokakları çocuk şarkıları ile şenlendirdi.

Tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını da meydanlarda ve geniş katılımla kutlayan Nilüfer Belediyesi, bu yıl olağanüstü koşullar nedeniyle kutlama etkinliklerini dijital platformlara taşıdı.

Nilüfer Belediyesi'nin yaptığı çağrılar sonucu, evlerini ve balkonlarını süsleyen Nilüferliler, gün boyu sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlara da katılarak bayram sevincini paylaştılar. Öte yandan Nilüferli çocuklar evlerinde çekilen fotoğraflarını "Nilüfer 23 Nisan" etiketi ile sosyal medyada paylaşarak, Nilüfer Belediyesi'nin oluşturduğu dijital Atatürk portresindeki yerlerini de aldılar.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından gün boyu aralıklarla devam eden canlı yayınlara Nilüferli çocuklar konuk olarak bu özel güne ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Akşam FSM Bulvarı'na kurulan platformdan yapılan canlı yayına ise, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem konuk oldu.

Bu anlamlı günün 100. Yılını çok daha görkemli ve geniş katılımlı kutlamak istediklerini belirten Başkan Erdem, "Ancak dünyada çocuklara adanan tek bayramı, dünyayı saran pandemi nedeniyle, çocuklarımızı, geleceğimizi, sağlığımızı korumak adına bu yıl evlerde kutluyoruz. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimize ve egemenliğimize her zaman sahip çıkacağımızı ifade ederek, bugünü bayram kılan bütün kahramanlara selam olsun diyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bütün şehitleri bir kez daha saygıyla, şükranla anıyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlere ve çocuklara güveniyoruz. Geleceğimiz çocuklar kadar temiz, aydınlık, umutlu olsun" dedi.

Ferman Akgül'den özel konser

İlçenin farklı bölgelerinden çekilen drone görüntüleri ile balkonlarında kutlama yapan Nilüferlileri dijital ortamda buluşturan Nilüfer Belediyesi'nin bu etkinliğine, Grup Manga'nın solisti Ferman Akgül de İstanbul'dan konuk olarak canlı yayında Nilüferliler'e özel kısa bir konser verdi.

Gün boyu süren etkinlikler saatler 21.00'i gösterdiğinde tüm Türkiye ile aynı anda balkonlarda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Nilüfer'deki kutlamaların finali Nilüfer Belediyesi'nin ilçenin dörtbir köşesinde aynı anda yaptığı havai fişek gösterileri ile coşkuyu zirveye çıkardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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