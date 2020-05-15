Nilüfer'de balkonlar sebzeyle dolacak
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Nilüfer'de balkonlar sebzeyle dolacak

"Fide Bizden, Ürün Sizden" sloganıyla fide dağıtım kampanyası düzenleyen Nilüfer Belediyesi, beş günde yüz binlerce fide dağıttı.

Nilüfer'de balkonlar sebzeyle dolacak
15.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:17

"Fide Bizden, Ürün Sizden" sloganıyla fide dağıtım kampanyası düzenleyen Nilüfer Belediyesi, beş günde yüz binlerce fide dağıttı. Kampanyanın son gününde fide üreticileriyle bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, kampanyaya destek olan üreticilere teşekküre etti. Başkan Erdem, "Üretimlerinizden tohum alınız ve sonrasında dağıtarak yerli tohumun yaygınlaşmasına katkıda bulununuz" sözleriyle de, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Nilüfer Belediyesi, çiftçilerin yanı sıra kent insanını da tarımsal üretime teşvik etmek amacıyla başlattığı "Fide Bizden, Ürün Sizden" kampanyasını başarıyla tamamladı.

Nilüfer'in kırsal mahallelerindeki çiftçilerin yerel tohumlardan elde ettiği toplam 9 çeşit patlıcan, domates ve biber fidelerinin dağıtıldığı kampanya yoğun ilgi gördü. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda beş gün boyunca süren fide dağıtım kampanyasıyla yaklaşık 10 bin kişi, balkonlarında ekmek üzere 200 binin üzerinde sebze fidesi aldı. Kampanyanın son gününde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, fide üreticileriyle bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da yer aldığı buluşmada Başkan Erdem, fide üreticisi Recep Çakmak, Ethem Algan, Yaşar Çakır, Fikri Atan, Seydi Sağdıç, Ahmet Uçan, Hüseyin Çakmak'a belge vererek teşekkür etti.

Başkan Erdem: "Herkes tarımın kıymetini anlasın istiyoruz1

Herkesi tarımla buluşturmak, toplumda bir farkındalık yaşatmak amacıyla başlatılan "Fide Bizden, Ürün Sizden" kampanyasının, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Başkan Turgay Erdem, "Biz istiyoruz ki herkes tarımın önemini fark etsin, ürün yetiştirmenin hazzını tatsın. İstiyoruz ki çocuklarımız tarımla tanışsın. Kendi yetiştirdiği bir sebzeyi dalından koparıp yemenin zevkini tatsın. Üretmenin ne kadar emek isteyen bir iş olduğunu görsün. Sonuç olarak herkes tarımın kıymetini anlasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

5 günde 200 binden fazla fide

5 gün boyunca Nilüfer'in kırsalında yerli tohumla üretim yapan çiftçilerin ürettiği domates, biber ve patlıcanın çeşitli türlerinden 200 binin üzerinde fideyi, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda dağıttıklarını ifade eden Başkan Erdem, şöyle konuştu: "Kampanya süresince yaklaşık 10 bin vatandaşımız, stantlara gelerek diledikleri fidelerden aldı. Koronavirüs salgını, sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Biz de tarımsal üretimi artırmak için bir yandan çiftçiyi üretime teşvik edecek adımlar atıyor, bir yandan da hem tüketiciyi bilinçlendirmek ve sağlıklı gıdaya yöneltmek, hem de şehir insanını tarımla buluşturmak istiyoruz. Bunun için Nilüferliler'i balkon tarımına yönlendirmek istedik ve fideleri ücretsiz şekilde vatandaşlarımızla buluşturduk."

Vatandaşlara "yerel tohumu yaygınlaştırın" çağrısı

Yerli tohumlardan ürettikleri fidelerle kampanyaya katkı sağlayan tüm çiftçilere de teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Fide dağıtımına gösterilen ilgi çok doğru bir iş yaptığımızı ortaya koydu. Dağıttığımız fideler binlerce evin balkonunda, terasında ya da bahçesinde ürün verecek. Hormonsuz, ilaçsız, sağlıklı sebzeler yetiştirilecek. Çocuklar da dalından domates, biber ve patlıcan toplamanın tadını yaşayacak. Bu kampanyaya katılan herkese teşekkür ediyorum. Ürününüz bol olsun. Fide alan vatandaşlardan tek isteğimiz şu; lütfen ürettiğiniz sebzeden tohum alarak, üretimi devamlı hale getiriniz ve tohumları başkalarına da dağıtarak yerel tohumun yaygınlaşmasına katkıda bulununuz" ifadelerini kullandı.

Bu kampanyanın önemine değinen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, koronavirüs pandemisinin, gıdanın ve üretimin insan için ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi. Zirai ilaçlar ve hibrit tohumlar nedeniyle yerli tohumların yok olduğunu belirten Kayışoğlu, bu kapsamda Nilüfer Belediyesi'nin fide dağıtım kampanyasıyla örnek bir çalışma sergilediğini söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuşmaların ardından vatandaşlara fide dağıttı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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