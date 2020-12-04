Nilüfer'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
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Nilüfer'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

04.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:52
Nilüfer'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecini de değerlendiren Nilüfer Belediyesi, ilçenin muhtelif noktalarında 46 kilometre yol asfaltladı.

Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecini de değerlendiren Nilüfer Belediyesi, ilçenin muhtelif noktalarında 46 kilometre yol asfaltladı. Yaklaşık 24 bin ton asfalt yama yapan Nilüfer Belediyesi, 20 kilometreyi aşkın yeni yol açtı.

Nilüfer Belediyesi mart ayında başladığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokakların boş olmasından faydalanarak, önemli ölçüde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Nilüfer'in çeşitli noktalarında 76 bin 129 ton malzeme ile 46 kilometre asfaltlama çalışması yaptı. 23 bin 970 ton malzeme kullanarak büyük miktarda asfalt yama çalışmasına da imza atan ekipler, kentin çeşitli bölgelerinde de 20 kilometreyi aşkın yeni yol açtı. Asfalt sezonu öncesi belirlenen hedefin iki katı üzerine çıkan Nilüfer Belediyesi, hava şartları elverdiği sürece çalışmalarını aralıksız sürdürmeyi planlıyor.

Nilüfer Belediyesi, ilçe merkezindeki yol yapım çalışmalarının yanı sıra kırsal bölgelerdeki bağlantı yollarına da büyük önem veriyor. Yıllardır asfaltlanması beklenen Üçpınar-Güngören-Korubaşı mahalleleri arasındaki bağlantı yolu, Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince geçen aylarda asfaltlandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hava şartları elverdiğince çalışmaların devam edeceğini belirtti. Erdem, "Kırsal bölgelerimizdeki mahallelerin ara bağlantı yollarında çalışmalar devam ediyor. Ekiplerimiz kırsal bölgelerin yanı sıra kent merkezinde de asfaltlama ve yama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 37 kilometre sathi-kaplama yaparak sorun teşkil eden bölgelerde vatandaşımızın sağlıklı ulaşım imkanına kavuşmasını sağladık. Yol açma çalışmalarımızda önümüzdeki süreçte de devam edecek" dedi. - BURSA

Nilüfer'de asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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