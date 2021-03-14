Nilüfer'de anneler ve çocukları Squash Turnuvası'nda buluştu
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Nilüfer'de anneler ve çocukları Squash Turnuvası'nda buluştu

14.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:48
Nilüfer'de anneler ve çocukları Squash Turnuvası'nda buluştu

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen Squash Turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen Squash Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Nilüfer Belediyespor sporcuları ve annelerinin katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir organizasyona imza attı. Altınşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya Nilüfer Belediyespor Squash Takımı sporcuları anneleriyle birlikte katıldı

Erkek ve kadınlar olarak iki kategoride düzenlenen turnuvada 28 sporcu ve anneleri dereceye girmek için mücadele etti. Renkli anlara sahne olan mücadeleler sonunda kadınlar kategorisinde Ece Oğuz birinci, Beren Bakla ikinci olurken, Özlem Özgür ve Rüya Cömert de üçüncülüğü paylaştı. erkekler kategorisinde birinciliği Eymen Özkılıç, ikinciliği Burak Akkaya, üçüncülüğü de B. Ata Türkbayrak elde etti.

Turnuva sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına törene katılan Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer dereceye girenlere ödüllerini verdi ve bu renkli turnuvaya katılan herkese teşekkür etti. - BURSA

Nilüfer'de anneler ve çocukları Squash Turnuvası'nda buluştu
Nilüfer'de anneler ve çocukları Squash Turnuvası'nda buluştu
Nilüfer'de anneler ve çocukları Squash Turnuvası'nda buluştu
Nilüfer'de anneler ve çocukları Squash Turnuvası'nda buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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