Nilüfer'de 8 ayda 15 kilometre yeni imar yolu açıldı
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Nilüfer'de 8 ayda 15 kilometre yeni imar yolu açıldı

Nilüfer'de 8 ayda 15 kilometre yeni imar yolu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmalarının yanısıra, yeni imar yolları açma çalışmalarını da sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmalarının yanısıra, yeni imar yolları açma çalışmalarını da sürdürüyor. Son 8 ayda 15 kilometre yeni imar yolu açıldı.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın konforlu ulaşımı için asfalt, yama, bordür, tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Yapılaşması tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmaları devam ederken, imar planı çalışmaları tamamlanan ve yapılaşmaya açılan bölgelerde de planla belirlenen alanlarda yeni yol açma çalışmaları yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, son 8 ayda, şantiyeye ait iş makinalarıyla Balkan, Kızılcıklı, Kayapa, 30 Ağustos ve Gümüştepe Mahallesi'nde yapılaşmanın başladığı imara açılan yerleşim bölgelerinde yaklaşık 15 kilometre imar yolu açtı.

Bu çalışmalar sırasında yapılan kazı ve dolgu imalatlarında 72 bin ton dolgu malzemesi, 30 bin ton da temel malzeme kullanıldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri aynı bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. - BURSA

Nilüfer'de 8 ayda 15 kilometre yeni imar yolu açıldı
Nilüfer'de 8 ayda 15 kilometre yeni imar yolu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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