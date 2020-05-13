Nilüfer çocuk sesleriyle şenlendi
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Nilüfer çocuk sesleriyle şenlendi

Nilüfer çocuk sesleriyle şenlendi Nilüfer'de 14 yaş ve altındaki çocuklar, sokağa çıkmaları için verilen sürede park ve meydanlarda gönüllerince eğlendi.

Nilüfer çocuk sesleriyle şenlendi
13.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:35

Nilüfer çocuk sesleriyle şenlendi

BURSA - Nilüfer'de 14 yaş ve altındaki çocuklar, sokağa çıkmaları için verilen sürede park ve meydanlarda gönüllerince eğlendi. Nilüfer Belediyesi de, bando ve animasyon gösterileriyle alanları şenlendirdi. Sosyal mesafeye uyulması yönünde sık sık uyarıların yapıldığı park ve meydanlarda, Nilüfer Belediyesi'nin çocuklara özel ürettiği maskeler de dağıtıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 0-14 yaş arası çocuklar, belirli saatler arasında verilen sokağa çıkma izinlerinde park ve meydanlara koştu. Nilüfer'in park ve meydanlarında çocuk sesleri yankılanırken, Nilüfer Belediyesi de bando ve animasyon gösterileriyle alanları şenlendirdi. Bando ekibi müzikleriyle çocukları coştururken, animasyon ekibi de çocukları dans ederek eğlendirdi. Sık sık sosyal mesafe uyarılarının yapıldığı alanlarda, Nilüfer Belediyesi'nin çocuklara özel olarak ürettiği maskeler de dağıtıldı.

Çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğu bu günde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Balat Mahallesi'ndeki Bahar Parkı'nda çocukları ziyaret etti. Başkan Turgay Erdem, çocuklarla birlikte dans ederek, onların sevincine ortak oldu. Nilüfer Belediyesi olarak kentteki tüm park ve alanlarda sık sık dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, "Bugün parklarımız çocuklarımız sayesinde cıvıl cıvıl. Ailelere ve çocuklara sosyal mesafemizi korumamızı öneriyoruz. Biz de düzenlediğimiz aktivitelerle çocukların can sıkıntısını gidermek, onları rahatlatmak ve çocuklarımızla bir arada olmak için buradayız" diye konuştu. Nilüfer Belediyesi'nin çocuklara özel olarak ürettiği maskeleri de ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, "Bu süreçte herkesin maskeyle dolaşmasını arzu ediyoruz. En kısa zamanda bu pandemiden kurtulacağımızı ümit ediyorum. Mesafelerimizi korursak, kısa zaman içinde rahat, huzurlu ve sağlıklı günlere döneceğimize inanıyorum" dedi.

Nilüfer Belediyesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda da renkli görüntüler yaşandı. Aileleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'na gelen çocukların büyük bir kısmı bisiklet ve patenlerini sürerken, bir kısmı da arkadaşlarıyla birlikte çeşitli oyunlar oynadı.

Nilüfer çocuk sesleriyle şenlendi

Kaynak: İHA

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