Nilüfer Caner 100 Yaş Evinin üyesi Bin 411'e ulaştı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üzeri vatandaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklerle el becerilerinin arttırılarak kaliteli zaman geçirmelerine yönelik hizmete sunulan 100 Yaş Evleri büyümeye devam ediyor. 2018 yılında hizmete alınan Nilüfer Caner 100 Yaş Evinin üye sayısı Bin 411'e ulaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmesi ve çeşitli etkinliklere katılması için Menteşe ve Fethiye ilçelerinde 100 yaş evlerini kurdu. Menteşe'de 2018 yılında kurulan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi büyük ilgi görürken üye sayısı Bin 411'e ulaştı.

Yaşlılar için sanat atölyeleri düzenleniyor

65 Yaş üzeri vatandaşlar için farklı etkinliklerin düzenlendiği Nilüfer Caner 100 Yaş Evinde üyeler farklı sanat atölye çalışmalarıyla sosyalleşerek kaliteli yaşlanma süreci geçiriyorlar. Uzman eğitmenler eşliğinde resim, heykel, seramik, ebru sanatı atölye çalışmaları yapılan 100 Yaş Evinde aynı zamanda müzik ve enstrüman eğitimleri sürüyor. 100 yaş evi sakinleri 18-24 Mart yaşlılar haftasında karma resim sergisi ve Türk Halk Müziği korosu konserine hazırlanıyor.

Nilgün Yayla, "100 Yaş Evi bana terapi gibi geliyor"

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerinden Nilgün Yayla " 100 yaş evine 2018 yılında üye oldum. 100 yaş evi bana terapi gibi geliyor. Yeşilyurt mahallesinden her gün gelip gidiyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Burada bir aile gibi olduk. Çocuklarım var ama hepsi il dışında yaşıyor. Buraya gelen üyeler ve öğrenciler adeta benim ailem oldu. Burada eğitimler alıyoruz. Koro çalışmalarına katılıyorum. Yalnızlık çok zor. İnsanlara sosyalleşmek için bu tür olanaklar sunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA