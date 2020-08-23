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Nilüfer Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, 4 set üzerinden oynanması kararlaştırılan maçta, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Nilüfer Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor
23.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:56

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, 4 set üzerinden oynanması kararlaştırılan maçta, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Nilüfer Belediyespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni sezonu için sıkı hazırlanıyor. Nilüfer ekibi hazırlık maçlarına Aydın Büyükşehir Belediyespor ile başladı. İki ekip Bursa'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'unda karşı karşıya geldi.

4 set üzerinden oynanması kararlaştırılan maçın ilk setinde başarılı hücumlarıyla Aydın Büyükşehir Belediyespor etkili oldu ve bu seti 25-14 aldı. Her anı büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette ise Nilüfer Belediyepor sahada daha etkili bir görüntü sergileyerek seti 25-22 alıp, durumu 1-1 yaptı.Üçüncü sette de Nilüferli oyuncular file önü üstünlüğünü ele geçirdi. Mavi yeşil beyazlılar bu seti de 25-16 kazandı ve setlerde 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. Son sette ise hücumdaki direncini artıran Aydın Büyükşehir Belediyespor seti 25-21 kazanarak, 2-2'lik eşitliği sağladı.Karşılaşmada Nilüfer Belediyespor'un yabancı oyuncuları Johnson Willow 14, Sarah Wilhite ve  Emily Maglio 12'şer sayı üretti.Nilüfer Belediyespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 25 Ağustos Salı günü yine Aydın Büyükşehir Belediyepor ile Cengiz Göllü Spor Salonu'nda, 28-29 Ağustos 2020 tarihlerinde de Galatasaray ile İstanbul Taç Spor Tesisleri'nde 2 karşılaşma oynayacak.

Kaynak: DHA

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