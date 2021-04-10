Nilüfer Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek
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Nilüfer Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nilüfer Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5.'lik serisi ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Nilüfer Belediyespor, rakibini 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti.

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Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5.'lik serisi ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Nilüfer Belediyespor, rakibini 3-2 yenerek seride 2-0 öne geçti. Bu sonuçla sezonu 5. sırada bitiren Nilüfer Belediyespor, Türkiye'yi CEV Volleyball Challenge Cup'ta temsil etme şansı elde etti.

Voleybolda başarılı bir sezon geçiren Nilüfer Belediyespor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek bu başarısını taçlandırdı. Sultanlar Ligi'nde normal sezonu Vakıfbank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra, Türk Hava Yolları'nın ardından 5. sırada tamamlayarak play-off etabında oynama hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor, başarısını play-off turunda da sürdürdü. Play-off'ta ilk rakibi Sistem9 Yeşilyurt karşısında rakip takımda görülen korona virüs vakaları sebebiyle hükmen galip sayılan Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla bir üst tura yükseldi. Play-off 5-6 etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor, serinin ilk maçını deplasmanda 3-1 kazandı. Serinin ikinci maçında rakibini Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda ağırlayan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmaya hızlı başladı. Teknik molaya 12-8 önde giren yeşil mavi-beyazlı ekip, etkili ataklar sergilediği ilk seti 25-15 kazanarak, durumu 1-0'a getirdi. Maçın ilk setinin ardından kıran kırana bir mücadele yaşandı. Her iki takımın karşılıklı sayı bulduğu ikinci seti Nilüfer Belediyespor, 25-23 önde tamamladı. İkinci setin ardından etkili olmaya başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sayı üstünlüğünü elinden bırakmadı ve üçüncü seti 17-25 bitirerek durumu 2-1'e taşıdı. Nefes kesen anların yaşandığı maçın dördüncü setini de 22-25 tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu skorla durumu 2-2'ye getirdi. Maçın kazananını belirleyen tie-break seti de, büyük heyecana sahne oldu. Tie-break setine önde başlayan Nilüfer Belediyespor, rakibinin atakları karşısında istediği savunmayı sahaya yansıtamayınca skor 14-14 oldu. Uzatmalara giden tie-break setini 16-14 kazanan Nilüfer Belediyespor, maçtan da 3-2 galip ayrıldı. Aldığı galibiyetle play-off serisinde durumu 2-0'a getiren Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi'ni 5. sırada tamamlamış oldu.

Bu sonuçla Türkiye'yi CEV Volleyball Challenge Cup'ta temsil etmeye hak kazanan Nilüfer Belediyespor, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sahada teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen yönetim, ekibi kutlayarak sevinçlerini paylaştı. - BURSA

Nilüfer Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek
Nilüfer Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek
Nilüfer Belediyespor, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:17:10. #1.15#
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