Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
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Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımında başantrenör Dehrioğlu ile yollar ayrıldı
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'da başantrenör Dehri Can Dehrioğlu yolların ayrıldığı duyuruldu.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'da başantrenör Dehri Can Dehrioğlu yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, feshin karşılıklı anlaşma ile yapıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"2020-2021 sezonundan bugüne Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Dehri Can Dehrioğlu ve Yardımcı Antrenörü Tamer Altay olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma neticesinde sona ermiştir. Kendilerine takımımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

AA / Mustafa Yılmaz - Spor Haberleri

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