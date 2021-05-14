Nilüfer Belediyespor Hilal Kocakara ve Sude Naz Uzun'u transfer etti
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Nilüfer Belediyespor Hilal Kocakara ve Sude Naz Uzun'u transfer etti

Nilüfer Belediyespor Hilal Kocakara ve Sude Naz Uzun'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli pasör Hilal Kocakara ve orta oyuncu Sude Naz Uzun'u kadrosuna kattı.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor, milli pasör Hilal Kocakara ve orta oyuncu Sude Naz Uzun'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, altyapısından yetişen 19 yaşında 1,79 metre boyundaki Kocakara ile 2 sezonluk sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu takım kadrosunda yer alan 18 yaşında 1,91 metre boyundaki orta oyuncu Sude Naz Uzun ile de 2 sezonluk sözleşme imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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