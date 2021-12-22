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Nilüfer Belediyespor'da Rangelova dönemi

Nilüfer Belediyespor'da Rangelova dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne altyapı antrenörü Yanitsa Rangelova'yı getirdi.

Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne altyapı antrenörü Yanitsa Rangelova'yı getirdi.

Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu ile yolları ayıran Nilüfer Belediyspor Kadın Voleybol Takımı'nda Yanitsa Rangelova dönemi başladı. Nilüfer Belediyespor altyapı ve Türkiye U-16 Milli Takım antrenörlüğü görevlerini de yapan Yanitsa Rangelova Nilüfer'in sultanlarının yeni başantrenörü oldu. Bulgaristan uyruklu, 1974 doğumlu Rangelova voleybolculuk kariyerinde Enkaspor, Göztepe, 75. Yıl Deniz Nakliyat, Şanlıurfa Gençlikspor, Ankara DSİ, Şişlispor, Fenerbahçe ve Levski Sofya takımlarında forma giydi.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda yer alan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, geçen hafta, kupanın son 16 turunda İspanya'nın CV Tenerife takımına her iki karşılaşmada da yenilerek kupaya veda etmişti. - BURSA

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