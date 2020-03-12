Nilüfer Belediyesine bağlı kütüphane ve müzelerde koronavirüs önlemi
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nilüfer belediyesi, Kültür Sanat

Nilüfer Belediyesine bağlı kütüphane ve müzelerde koronavirüs önlemi

Nilüfer Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçedeki kütüphanelerin okuyucu bölümlerini mart ayı sonuna kadar kapattı.

12.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:00
Nilüfer Belediyesine bağlı kütüphane ve müzelerde koronavirüs önlemi

Nilüfer Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçedeki kütüphanelerin okuyucu bölümlerini mart ayı sonuna kadar kapattı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs salgın riskine karşı, önlem olarak belediyemize bağlı kütüphanelerin okuyucu bölümleriyle, kadın çocuk akademileri ve müzeler, 31 Mart tarihine kadar kapatılmış olup, atölye çalışmaları ve kursların tamamı ertelenmiştir."

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Kaynak: AA

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