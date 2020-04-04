Nilüfer Belediyesinden su tasarrufu çağrısı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehditinin etkisiyle artan su tüketimine karşı vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehditinin etkisiyle artan su tüketimine karşı vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

Nilüfer Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan süreçte artan su tüketimine dikkat çeken Erdem, vatandaşlara su tasarrufu konusunda her zamankinden daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Koronavirüs riski nedeniyle sık sık el yıkamanın zaruri hale geldiği bu dönemde, sabunlama esnasında suyu kapatmak gibi basit tedbirlerle, her yıkamada 2 litre su tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu hatırlatan Erdem, "Halkımız unutmamalı ki yaşamın devam etmesi su sayesinde mümkün olur, su herkese lazım, bir damla suyumuzu bile boşa harcama lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA