Nilüfer Belediyesi vatandaşların her an yanında

20.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:20

Nilüfer Belediyesi, hasta nakil ambulanslarıyla hastaların, hastaneye nakli için ücretsiz hizmet verirken, defin hizmetleriyle de Nilüferlilerin en acı günlerinde yanlarında oluyor.



Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vatandaşlara sunan Nilüfer Belediyesi, doğumdan ölüme kadar verdiği hizmetlerle Nilüferlilerin her anında yanında oluyor. İlçe sınırları içinde hastaneye gitmekte güçlük yaşayan hastaların, hastaneye ulaşımı konusunda büyük kolaylık sağlayan Nilüfer Belediyesi, defin hizmetleriyle de en acılı günlerinde Nilüferlilerin yanında oluyor.



İki adet hasta nakil ambulansı ve sağlık personeliyle hizmet veren Nilüfer Belediyesi, acil müdahale gerektirmeyen hastaları evlerinden alıp, hastaneye ulaştırıyor. Tedavileri yapılan hastaları tekrar evine bırakan hasta nakil ambulansları, 1999 yılından bu yana Nilüferlilerin hastaneye ulaşım konusunda yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Nilüfer Belediyesi'nin bu hizmetinden yılda yaklaşık bin 500 kişi faydalanıyor. Nilüfer Belediyesi'nin bu hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmak isteyen vatandaşlar, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında 444 16 03 (1858) ve 0530 148 02 18 numaralı telefonları arayarak, taleplerini iletebiliyor.



Nilüfer Belediyesi, defin hizmetleriyle de, vatandaşların acılı günlerinde yanlarında oluyor. Ölüm belgesi düzenlenmesinin yanı sıra cenaze nakil aracıyla Bursa sınırları içinde nakil işlemlerini gerçekleştiren Nilüfer Belediyesi'nin, din görevlisi personeli de cenaze defnedildikten sonra hem taziye ziyaretinde bulunarak ailelerin acısını paylaşıyor, hem de dua ediyor. Nilüfer Belediyesi, cenaze yakınının onayını alınarak, cenaze evine 50 kişilik yiyecek de götürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA