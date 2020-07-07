Nilüfer Belediyesi süs bitkilerini kendisi üretecek
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Nilüfer Belediyesi süs bitkilerini kendisi üretecek

Nilüfer Belediyesi ilçedeki yeşil alanlarda kullanılacak çiçek ve süs bitkilerinin üretimi için Konaklı Mahallesi kırsalında belediyeye ait tarım alanı üzerinde sera kuracak.

Nilüfer Belediyesi süs bitkilerini kendisi üretecek
07.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:05

Nilüfer Belediyesi ilçedeki yeşil alanlarda kullanılacak çiçek ve süs bitkilerinin üretimi için Konaklı Mahallesi kırsalında belediyeye ait tarım alanı üzerinde sera kuracak.

303 parkı bulunan ve Bursa'da en fazla yeşil alana sahip yerleşim olan Nilüfer'de, park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılacak çiçek ve süs bitkilerini artık Nilüfer Belediyesi kendisi üretecek. Bunun için Konaklı Mahallesi kırsalında belediyeye ait 114 dönümlük tarım arazisinin bir bölümünde seralar kurmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi, burada mevsimlik çiçekler, süs bitkileri, bazı ağaç türleri ve çalı formlu bitkilerin üretimini yapacak.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sema Tokgöz ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay ile birlikte, Konaklı Mahallesindeki tarım alanında sera altyapısın kurulması ile ilgili incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, proje hakkında bilgi verdi. Bu alanda ayrıca tıbbi aromatik bitki üretimi de gerçekleştirileceğini belirten Çınar, "Burada iklim koşullarına elverişli olan türlerden bitki, çiçek ve çalı gruplarını yetiştireceğiz. Uzun vadedeki hedefimiz, ticari ürün haline gelebilecek olanları, İstanbul ve Ankara gibi Büyükşehir Belediyeleri ile ihtiyacı olan diğer belediyeler vasıtası ile ticari anlamda değerlendirmek. Böylece şehir ve ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Remzi Çınar ayrıca, Nilüfer'de tarım topraklarının uydu görüntüleri ve toprak analizleriyle etüdünün gerçekleştirip toprak yapısıyla ilgili geniş kapsamlı bir projenin önümüzdeki günlerde resmen başlayacağını söyledi. Söz konusu çalışmanın Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesi arasında imzalanacak protokol ile birlikte temmuz ayı içerisinde Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy danışmanlığında başlayacağını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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