Nilüfer Belediyesi'nin kültürel faaliyetleri anlatıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığıyla düzenlenen "Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak Konferansı", 26-27 Haziran günlerinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Anadolu'nun 19 şehrinden katılımcılarla Hollanda'dan gelen çeşitli kurum temsilcilerini iki gün boyunca farklı panellerde buluşturan faaliyete, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç konuşmacı olarak katıldı. Özkılınç, gazeteci ve yayıncı Cem Erciyes'in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği ikinci günkü "Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları" başlıklı oturumda Nilüfer Belediyesi'nin kültür sanat politikaları, festivalleri, müze ve kütüphaneleri ile Nilüfer Kent Tiyatrosu hakkında bilgi verdi. Özkılınç,"Bu etkinlikleri gerçekleştirmede belediye başkanının vizyon sahibi olmasının payı önemli. Ayrıca belediyemizin kendi projelerinin yanı sıra kentteki, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından, kişilerden gelen kamusal talepleri de değerlendirdiğimiz Sosyal Projeler Koordinasyon Kurulumuz var. Böylece başkanımızın vizyonu, kent dinamiklerinin yönlendirmeleri ve vatandaşlarımızın katkılarıyla kültür sanat politikamızı belirleyip etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Konferansa ilginin yoğun olduğu iki gün boyunca tecrübeler paylaşılırken çeşitli şehirler ve ülkeler arasında yeni ilişkilerin de temelleri atıldı. Sürdürülebilir şehirlerden kültürel mirasa, festivallerden kültür yönetimine farklı başlıkların konuşulduğu konferansta, Türkiye'nin dört bir yanından ve Hollanda'dan kültür kurumları ve mahalli yönetim temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı bir araya geldi. - BURSA

Kaynak: İHA