Nilüfer Belediyesi'nden online kodlama eğitimi Nilüfer Belediyesi, gençlerin problem çözme ve üretkenlik gibi becerilerini geliştirmek maksadıyla 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında online "Kodlama Atölyesi" düzenleyecek.

Nilüfer Belediyesi, gençlerin problem çözme ve üretkenlik gibi becerilerini geliştirmek maksadıyla 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında online "Kodlama Atölyesi" düzenleyecek. 21 Haziran tarihine kadar başvuruların devam edeceği atölyeye 6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek.

"Yeni nesil belediyecilik" anlayışıyla özellikle çocukları geleceğe hazırlayan eğitim faaliyetlerine önem veren Nilüfer Belediyesi, kodlama eğitimlerini genç ve çocuklarla buluşturuyor. Bir süre önce Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde "Atölye Nilüfer Karaman" adıyla ilk kodlama atölyesini kuran ancak pandemi sebebiyle eğitim çalışmaları yapamayan Nilüfer Belediyesi, şimdi bu atölyeleri dijital ortama taşıyor. Çocuk ve gençlerin erken yaşta bilgisayar biliminin ve yazılımın temellerini anlayarak eğitim hayatlarına devam etmelerinin hedeflendiği "Kodlama Atölyesi", katılımcılara üretkenlik ve sorumluluk, dijital okur-yazarlığı, iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme ve yenilenme becerisi kazandıracak.

29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan online temel kodlama atölyesine 6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Başvuruların 21 Haziran tarihine kadar devam ettiği online kodlama atölyesine katılmak isteyenler, https://bit.ly/2N2Kr9H adresinde bulunan formu doldurarak başvuru yapabilecek. Eğitime katılım için ayrıca, ıslak imzalı veli izin belgesinin de, veli tarafından Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde bulunan Nilüfer İnovasyon Merkezi'ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru sürecinin ardından Nilüfer İnovasyon Merkezi tarafından verilecek bağlantı adresiyle eğitimlere iştirak edilebilecek. Online "Kodlama Atölyesi" hakkında bilgi almak isteyenler, Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı hattını arayarak, detaylı bilgi alabilir.

Pandemi sürecinde evlerinde olan genç ve çocukların zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için düzenledikleri faaliyetlerden biri olan online kodlama atölyesiyle genç ve çocukların, kodlama altyapısını öğreneceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, verilen eğitimlerle katılanların program geliştirmek için lazım olan becerileri de kazanacağını dile getirdi.

Erdem, "Dijitalleşmenin ve kodlamanın giderek arttığı bir çağda genç nesil, mutlaka yazılım altyapısını öğrenmeli. Kodlama eğitimleriyle birlikte yazılım altyapısını kazanacak olan genç ve çocuklara, yeni bir dünyanın kapılarını aralayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA