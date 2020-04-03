Nilüfer Belediyesi'nden çiftçilere kompost gübre desteği
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nilüfer belediyesi, Bursa, Yerel

Nilüfer Belediyesi'nden çiftçilere kompost gübre desteği

Nilüfer Belediyesi'nden çiftçilere kompost gübre desteği Bitkisel ve yemek atıklarını Kompost Ünitesi vasıtasıyla organik gübreye dönüştüren Nilüfer Belediyesi, elde edilen gübreleri kırsaldaki çiftçilerle dağıtmaya başladı.

03.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:23
Nilüfer Belediyesi'nden çiftçilere kompost gübre desteği

Nilüfer Belediyesi'nden çiftçilere kompost gübre desteği

BURSA - Bitkisel ve yemek atıklarını Kompost Ünitesi vasıtasıyla organik gübreye dönüştüren Nilüfer Belediyesi, elde edilen gübreleri kırsaldaki çiftçilerle dağıtmaya başladı. İlk aşamada 16 mahalledeki örnek çiftçiye, organik gübre verildi.

Nilüfer Belediyesi, "Nilüfer'de Çöpe Atmıyoruz, Toprağa Kazandırıyoruz" projesi kapsamında hayata geçirdiği Kompost Ünitesi'yle, bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye dönüştürerek, hem çevre sağlığına hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı desteğiyle Ürünlü'deki Kent Bostanları'nda hayata geçirilen Kompost Ünitesi'nde bugüne kadar 6 ton organik gübre elde eden Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çiftçilere de gübre desteğinde bulunuyor. Nilüfer Belediyesi'nin hizmet binaları ile Nilüfer'deki pazar yerlerinden toplanan sebze-meyve ve çeşitli gıda artıkları, Kompost Ünitesi ile işlemden geçirilerek ayda yaklaşık 800 kilogram organik gübre elde edildi. Elde edilen organik gübre, Nilüfer'in kırsal mahallelerinde muhtarlar aracılığıyla belirlenen 40 örnek çiftçiye dağıtılmaya başlandı. Nilüfer Belediyesi, sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla ürettiği gübreleri ilk olarak Atlas Mahallesi'nde belirlenen çiftçilere dağıtarak başladı. Çiftçiler, Kent Bostanları'na gelerek kişi başına düşen 75'er kilogramlık organik gübrelerini aldı.

Önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde belirlenen çiftçilere de dağıtılacak gübre sayesinde, toprağın biyolojik özellikleri bozulmadan daha sağlıklı ürünler yetiştirilmesi sağlanacak. Gübrelerini alan çiftçiler Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ederek, uygulamanın genişlemesi dileğinde bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nden çiftçilere kompost gübre desteği

Kaynak: İHA

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Nilüfer Belediyesi'nden çiftçilere kompost gübre desteği
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