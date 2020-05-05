Nilüfer Belediyesi'nden balkon tarımına teşvik "Fidesi bizden ürün sizden"

Bu dönem tarımsal üretimi destekleyen çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, vatandaşları balkon tarımına teşvik etmek için yeni bir kampanya başlatıyor.

Bu dönem tarımsal üretimi destekleyen çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, vatandaşları balkon tarımına teşvik etmek için yeni bir kampanya başlatıyor. "Fidesi bizden ürün sizden" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, vatandaşlara balkonlarında yetiştirilmek üzere ücretsiz sebze fideleri dağıtılacak.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını sürecinde insanların yaşam rutini sekteye uğrayınca doğal olarak tarımsal üretim de bu süreçten etkilendi. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde sebze-meyve konusunda alıştığımız bolluktan mahrum kalabileceğimiz endişesiyle tarımın önemi bir kez daha gündeme geldi.

Bu dönemi tarıma adayan ve çiftçiyi tarıma teşvik etmek için projeler geliştirerek konuya özel bir hassasiyet gösteren Nilüfer Belediyesi, çiftçilerden sonra şehirde yaşayan insanları da tarımsal üretime teşvik etmek için yeni bir kampanya başlatıyor. "Fidesi bizden, ürün sizden" sloganıyla şehir insanını balkon tarımına yönlendiren Nilüfer Belediyesi, bu amaçla evinin balkonunda, terasında ya da varsa bahçesinde sebze yetiştirmek isteyenlere fide dağıtacak.

Günümüz çocuklarının bir meyveyi dalından koparıp yemenin tadını bilmediklerini ve hatta yedikleri sebze-meyvenin nerede nasıl yetiştiğini de bilmediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni nesilleri tarımla tanıştırmanın en keyifli yolunun balkon tarımı olacağını ifade etti. Nilüfer kırsalında yerli tohumlarla yetiştirilen sebze fidelerinin 11 Mayıs tarihinde saat 13.00'de Nilüfer Halkevi önünde kurulacak standlarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını kaydeden Başkan Erdem, "Balkonlarınızı mini bir bahçeye dönüştürerek kendi doğal seranızı kurabilir, hormonsuz ilaçsız sebzeler üretip, çocuklarınızı da tarımla tanıştırabilirsiniz. Kendi yetiştirdiğimiz bir sebzeyi dalından koparıp yemenin tadını çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bunun için Nilüfer Kent Bostanları'nda ve Nilüfer kırsalında üretilen; 3 çeşit domates, 5 çeşit biber ve 2 çeşit patlıcan fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. Bu dağıtım bir hafta süreyle haftaiçi 10.00-16.00 saatleri arasında devam edecek. Tüm Nilüferliler'i balkon tarımı yapmaya davet ediyoruz. NİLKOOP ile birlikte Nilüferliler'i tarımla ve sağlıklı gıda ile buluşturmak için başka projelerimiz de olacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA