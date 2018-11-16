Nilüfer Belediyesi Mülteciler Deklarasyonuna İmza Attı

Nilüfer Belediyesinin Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Deklarasyonu'na imza attığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim'de İstanbul'da Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) iş birliğiyle düzenlenen Yerel Yönetimler Mülteciler Alanında Koordinasyon Platformu Çalıştayı'nda hazırlanan deklarasyona, Nilüfer Belediyesi de katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, deklarasyona katılım imzasını, WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman'ın belediyeyi ziyaretinde attı.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Duman, ziyarette yaptığı konuşmada, Nilüfer Belediyesinin attığı imzayla örnek olduğunu belirtti.

Türkiye'de son yıllarda artan sığınmacılara ilişkin ilk defa böyle bir deklarasyon hazırlandığını ve uluslararası anlanda da bu deklarasyonun önemli olduğunu aktaran Duman, şunları kaydetti:

"Bu deklarasyonu imzalayan yerel yönetimler, sosyal koruma alanında tamamlayıcı bir rol üstleniyor. İmzacılar, mültecilerin ulusal ve uluslararası koruma mekanizmalarına dezavantajlı grupları önceleyerek, dahil edilmelerine ve mültecilerin bu bağlamdaki hakları ve yükümlülüklerine dair bilgilendirilmelerini üstlenir, Türkiye'deki mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için strateji ve politikalarla yapılan çalışmalar dahilinde destek vermeyi de taahhüt eder."

Duman, deklarasyonun Türkiye geneline yayılmasını arzu ettiklerini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içinde çalışmaları, verimli sonuçlar doğuracaktır. Mültecilere yönelik hizmetlerin niteliğini, sürdürülebilirliğini korumak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak açısından da bu deklarasyon önemli."