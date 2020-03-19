Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, nilüfer belediyesi, Yerel

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, genelge kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin kiracılarından, kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını ertelediklerini açıkladı.

19.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:43
Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, genelge kapsamında Nilüfer Belediyesi'nin kiracılarından, kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını ertelediklerini açıkladı. Korona virüsten korunmanın en güvenli yolunun evde kalmak olduğuna da dikkat çeken Erdem, vatandaşlardan belediye ile ilgili işlemlerini dijital ortamda yapmalarını istedi.

Nilüfer Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı, toplum sağlığını korumak adına çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

Salgınla mücadele için kriz masası oluşturan Nilüfer Belediyesi, halkın en çok temas ettiği alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yaparak önlem alıyor.

Nilüfer Belediyesi olarak salgına karşı seferber olduklarını açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Kamu binalarını, ortak yaşam alanlarını, çocuk parklarını, aile sağlığı merkezlerini, ibadethaneleri ve muhtarlık binalarını düzenli aralıklarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz" dedi.

Her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını belirten Başkan Erdem, vatandaşlardan ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını istedi. Nilüfer Belediyesi'nin vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yaptığına da dikkati çeken Başkan Erdem, "Korona virüsten korunmanın en güvenli yolu evde kalmak. Bu nedenle de belediyemize gelmeden işlemlerinizi çağrı merkezimizi arayıp bilgi alarak, ya da e-islem.net internet adresimizi ziyaret ederek evinizden gerçekleştirebilirsiniz. Seyahat etmeyelim, olabildiğince evimizde vakit geçirelim, kişisel hijyen kurallarına dikkat edelim ve en önemlisi de sosyal mesafemizi koruyalım" diyerek uyarıda bulundu.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine de vurgu yapan Başkan Erdem, "Lütfen paniğe yol açan bu tür paylaşımlara rağbet etmeyin. Doğru bilgilere Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu'nun ve resmi kurumların açıklamalarından ulaşabilirsiniz" dedi.

Korona virüsle mücadelede ekonominin yavaşlamasının da bir başka zorluk olduğunu ifade eden Erdem, "Bu nedenle genelge kapsamında belediyemizin kiracılarından kapalı olması zorunlu olan işletmelerin kira alacaklarını, kapalı kalacağı sürece erteliyoruz" diyerek kiracıları bir nebze de olsa rahatlatacak açıklamalarda bulundu.

Başkan Turgay Erdem açıklamasını "Nilüfer Belediyesi olarak bu zor süreçte bizler görevimizin başındayız. İnanıyorum ki dayanışma içinde ve bilimin ışığında bu zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz" sözleriyle tamamladı.

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı Haber
Taylandlı turistler Sivas'a gidince ortalık karıştı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haber
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Haber
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Haber
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Cem Yılmaz Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Futbolcu
Şu an buradasınız: Nilüfer Belediyesi kira alacaklarını erteledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:30:09. #1.15#
title