Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor - Haber
nilüfer belediyesi

Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor

Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor Nilüfer Belediyesi kendi imkanları ile maske üretimine başladı.

21.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:08
Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor

Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor

BURSA - Nilüfer Belediyesi kendi imkanları ile maske üretimine başladı. Günde 20 bin maske üreteceklerini açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu maskeleri belli noktalarda halka dağıtacaklarını belirtti.

Nilüfer Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle herkesin birçok alanda kullanması zorunlu olan tıbbi maske talebinin karşılanması için üretime başladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde başlayan tıbbi maske üretimi ile bu konudaki ihtiyacın büyük oranda karşılanması hedefleniyor. Üretimin yapıldığı bölümü gezerek çalışma hakkında bilgi alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Amacımız salgınla mücadelede halkımızın yanında olmak" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu maske üretim sisteminin kapasitesinin günlük 20 bin olduğunu belirten Başkan Erdem, "En doğru maskeyi üretmek istedik. Bunun için Tekstil Mühendisleri Odası'ndan destek aldık, Bursa Tabip Odası'ndan görüş aldık. Bu yaptığımız araştırma sonucunda 3 katlı, 80 gram ağırlığında bu maskeleri üretmeye başladık. 19,5x7,5 santimetre boyutlarında olan maskelerde 10 santimetrelik plastik kaplı bakır tel bulunuyor. 140 derecede ışıl işlem gören maskeleri nanwoven kumaştan üretiyoruz. Amacımız maskenin, kullananları gerçekten koruması. Göstermelik bir maske olmasın. Çünkü piyasada çok farklı ürünler var. Biz en iyisini burada üretmek istiyoruz" diye konuştu.

Maske üretiminin 4 aşamalı olduğunu belirten Başkan Erdem, "İlk aşama maskelerin üretimi, ardından bağcıkların dikim aşaması oluyor. Maskelerimizi havalandırdıktan sonra steril bir şekilde paketliyoruz. Bunları paketler halinde ihtiyaç duyan bütün vatandaşlarımıza dağıtacağız. Ürettiğimiz bu maskeleri öncelikle acil ihtiyacı olanlara ulaştırmak istiyoruz. Daha sonra bir plan dahilinde ihtiyacı olan herkese bu maskeleri belli noktalarda dağıtacağız. Belediye binalarımızdan, muhtarlık binalarından ve pazaryerlerimizde dağıtacağız. Biz bu dönem bütün gücümüzü halkımızın sağlığını korumaya harcıyoruz. Dilerim doğru yöntemlerle amacımıza ulaşırız ve salgın kısa sürede sona erer" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu Haber
Acun, aşklarıyla olay yaratan Cem ve Serenay'ı sollayıp birinci oldu
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi Haber
Görüntü bugün koronavirüs vakasının en çok görüldüğü kentimizde çekildi
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haber
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel...
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Fahrettin Koca Berat Albayrak Zeydan Karalar Meral Danış Beştaş
Magazin Kibariye Hande Yener Halil Sezai Muazzez Abacı
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Shane Larkin Hikmet Karaman
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:40:03. #1.14#
title