Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor
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nilüfer belediyesi, Güncel

Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor

Nilüfer Belediyesi kendi imkanları ile maske üretimine başladı.

21.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:11
Nilüfer Belediyesi günde 20 bin maske üretiyor

Nilüfer Belediyesi kendi imkanları ile maske üretimine başladı. Günde 20 bin maske üreteceklerini açıklayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu maskeleri belli noktalarda halka dağıtacaklarını belirtti.

Nilüfer Belediyesi korona virüsü salgını nedeniyle herkesin birçok alanda kullanması zorunlu olan tıbbi maske talebinin karşılanması için üretime başladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde başlayan tıbbi maske üretimi ile bu konudaki ihtiyacın büyük oranda karşılanması hedefleniyor. Üretimin yapıldığı bölümü gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Amacımız salgınla mücadelede halkımızın yanında olmak" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu maske üretim sisteminin kapasitesinin günlük 20 bin olduğunu belirten Başkan Erdem, "En doğru maskeyi üretmek istedik. Bunun için Tekstil Mühendisleri Odası'ndan destek aldık, Bursa Tabip Odası'ndan görüş aldık. Bu yaptığımız araştırma sonucunda 3 katlı, 80 gram ağırlığında bu maskeleri üretmeye başladık. 19,5 x 7,5 santimetre boyutlarında olan maskelerde 10 santimetrelik plastik kaplı bakır tel bulunuyor. 140 derecede ışıl işlem gören maskeleri nonwoven kumaştan üretiyoruz. Amacımız maskenin, kullananları gerçekten koruması. Göstermelik bir maske olmasın. Çünkü piyasada çok farklı ürünler var. Biz en iyisini burada üretmek istiyoruz" diye konuştu.

Maske üretiminin 4 aşamalı olduğunu belirten Başkan Erdem, "İlk aşama maskelerin üretimi, ardından bağcıkların dikim aşaması oluyor. Maskelerimizi havalandırdıktan sonra steril bir şekilde paketliyoruz. Bunları paketler halinde ihtiyaç duyan bütün vatandaşlarımıza dağıtacağız. Ürettiğimiz bu maskeleri öncelikle acil ihtiyacı olanlara ulaştırmak istiyoruz. Daha sonra bir plan dahilinde ihtiyacı olan herkese bu maskeleri belli noktalarda dağıtacağız. Belediye binalarımızdan, muhtarlık binalarından ve pazar yerlerimizde dağıtacağız. Biz bu dönem bütün gücümüzü halkımızın sağlığını korumaya harcıyoruz. Dilerim doğru yöntemlerle amacımıza ulaşırız ve salgın kısa sürede sona erer" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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