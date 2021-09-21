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Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi Kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek hedefiyle, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi.

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

BURSA - Kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek hedefiyle, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi.

Bir Avrupa Komisyonu girişimi olarak 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Nilüfer'de de 'Sürdürülebilir ulaşım: Sağlıklı ve güvenli hareketlilik' sloganı ile bir dizi etkinlik düzenleniyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın hedeflerinden biri de belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi.

Nilüfer Belediyesi de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'İşe bisikletle gidiş günü' etkinliği düzenledi. Çalışanlar bisikletleriyle işe gelerek hem sağlıkları için hareket etmiş oldular hem de çevrenin daha az kirlenmesine katkıda bulundu.

Nilüfer Belediyesi hafta boyunca otomobilsiz yaşam günü, sağlığa adım at yürüyüşü, tabata etkinlikleri gibi etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda 22 Eylül Çarşamba günü de NİLESPİT kullanımı ücretsiz olacak. Ayrıca yeni bisiklet bakım istasyonlarının açılışı da gerçekleşecek. 26 Eylül Pazar günü de Tophane'den Mudanya'ya bisiklet turu düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi

Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi
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Haber: Nilüfer Belediyesi çalışanları işe bisikletle geldi - Haberler
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