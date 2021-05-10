Nilüfer Belediyesi bayramda evlere konuk oluyor

Nilüfer'de bu Ramazan Bayramı dopdolu geçecek.

Nilüfer'de bu Ramazan Bayramı dopdolu geçecek. Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak "Benim Nilüferim Bayram Özel Programı" ile üç günlük Ramazan Bayramı süresince özel konuklar müzik eşliğinde evlere konuk olacak.

Nilüfer Belediyesi bu Ramazan Bayramı'nı tam kapanma önlemleri nedeniyle evlerinde geçirecek olan Nilüferliler'in ve sosyal medya kullanıcılarının evlerine, bayram coşkusu taşıyor. Nilüfer Belediyesi'nin Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırladığı müzik eğlence programları, üç günlük bayram süresince farklı konukların katılımıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Yankı İçöz'ün sunduğu programların çekimleri eşsiz manzaraya sahip olan Uluabat Gölü kıyısı, Balat Atatürk Ormanı ve Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi'nde gerçekleştirildi.

"Benim Nilüferim Bayram Özel" adıyla yayınlanacak programın ilk gün konukları Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Nida Ateş olacak. İkinci gün konukları "Arka Sokaklar" dizisinde "Ezgi Komiser" rolünde oynayan Ela Yörüklü, Akkılıç Kütüphanesi Yönetim Kurulu Başkanı Yener Akkılıç ve Roman Orkestrası olurken; üçüncü gün konukları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi, Etno Müzikoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ersen Varlı ile yerel araştırmacı Nazım Alagöz olacak.

Eski bayram kutlamalarından, pandemi gölgesindeki bayram günlerine; değişen geleneklerin ve konuklara ilişkin merak edilen soru-cevapların paylaşıldığı bu keyifli bayram sohbetlerini izlemek isteyenler, Nilüfer Belediyesi'nin Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarından izleyebilecekler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı