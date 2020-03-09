- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı
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Organize Sanayi Bölgesi, Dünya Kadınlar Günü, Turgay Erdem, Yerel

- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı

- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya geldi.

09.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:48
- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı

- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya geldi. Başkan Erdem "Üreten kadını destekliyoruz. Kadının hem sözü, hem de ekonomik gücü ve özgürlüğü olmalı" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlarla bir araya geldi. Kadın çalışanların yoğun olduğu TI Otomotiv Sanayi, Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri ve Fıcosa İnternational Otomotiv Sanayi fabrikalarını ziyaret eden Turgay Erdem, "Bütün kadınların ama özellikle de sizlerin, çalışan, üreten, ailesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayan emekçi kadınların dünya kadınlar gününü yürekten kutluyorum. Üreten kadını destekliyoruz. Kadının hem sözü olmalı hem de gücü olmalı diyoruz. Bizler kadınların örgütlenmesini, dayanışma içinde hareket ederek, birlikten doğan güçle hayatın her alanında güçlenmelerini yükselmelerini istiyoruz. Çünkü hayat, birlikteyken güzel, omuz omuza dayanışma içinde yol almak güzel. Şiddete karşı, her tür eşitsizliğe karşı kadınların hak mücadelesine yürekten destek veriyoruz" diye konuştu.

Erdem'e ziyaretlerde Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Özer ve Zafer Yıldız ile Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Mehmet Koçer de eşlik etti. Başkan Erdem, fabrikaların genel müdürlerini ve idari kadrolarını, işletmelerinde kadın istihdamına verdikleri önem nedeniyle kutlayarak, üreten kadınlarla birlikte pasta kesti ve günün anısına hediye verdi.

- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem çalışan kadınları unutmadı

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