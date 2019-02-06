- Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem:

"Bozbey'in ardından belediye başkanı olmak zor"

"Kentsel dönüşüm Yıldırım ve Osmangazi'de başlaması gerekirken sadece Nilüfer'de başladı"

BURSA - CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Mustafa Bozbey'in ardından görev yapmanın zor olduğunu belirterek, "Nilüfer'de çıta çok yüksek" dedi.

Erdem, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret etti. Mustafa Bozbey'in ardından Nilüfer Belediye Başkanlığı yapmanın zor olduğunu vurgulayan Erdem, "Ancak bir avantajımız var, Bozbey'le 15 yıldır beraber çalışıyorum. Nilüfer'i bugünlere getirmekte az da olsa emeğim olduğunu düşünüyorum. Yapılan ve yapılacak olan projelere, çalışmalara yabancı değilim. Belediyeciliği ve mesleği biliyorum. Uzun yıllardır Bursa'yla ilgili birçok sorunla karşı karşıya kaldık. Bu sorunları birlikte yönetmeye çalıştık. Bizim de tabii başkan olduğumuzda bu sorunlar ve sıkıntılarla ilgili projelerimiz var. Bunları da en kısa zamanda kamuoyu ve Nilüfer halkına duyuracağız. Çıtayı yukarı çıkartmak için gayret sarf edeceğiz. Tekrar daha mutlu gülümsemeye devam edeceğiz. Hızla büyüyen bir kentimiz var, sürekli gelişen. Aktif ve dinamik kent yapımız var bizim. Önemli olan, bu durumu ciddi bir şekilde kontrol edebilmek. Bu süreci iyi kontrol ettiğimiz sürece, çağdaş mekanları birlikte oluşturma şansına sahip olacağız. Umarım Bozbey'i de büyükşehirde bizim liderimiz olarak görürüz. Onunla birlikte Nilüfer'i yapılandırma konusunda gerekli çalışmaları yaparız. Ben Bursalıların bu şekilde tercihlerini kullanacaklarını düşünüyorum" dedi.

Güvenli bir şehir oluşturmak istediklerini açıklayan Turgay Erdem, "Biz kentsel dönüşümün yanlış bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu konuyla ilgili meclisimizde söyledik, sosyal planlar içerisinde bir kentsel dönüşümün yapılması gerektiğini sarf ettik her seferinde. Ancak nedense bu kentsel dönüşüm, Yıldırım, Osmangazi gibi yerlerde öncelikli olarak başlaması gerekirken, sadece Nilüfer'de başladı. Tabii bu da bizi ciddi anlamda rahatsız etti. Nilüfer'i dolaştığınız zaman kentsel dönüşüme girmiş olan yapıları ve parselleri görebiliyorsunuz. Burada 5-6 katlı bir yapılaşma varken, bir anda 12 katlı yapılara sahip oluyorsunuz. Tüm bunlar kentleşme açısından ciddi bir sorun. Kentsel dönüşümün mutlak suretle bir ögesel çalışmayla ele alınıp değerlendirilmesi gerekiyor. Sonra yeniden revize edilmesi gerekiyor. Biz de bu çalışmalarımıza Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldiğinde daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Yapılmış olanlara müdahale etmek çok zor. Şu anda binaları yıkılmış, kira ödemeleri de hükümet tarafından kesilmiş bir sürü vatandaşımız var. Biz tabii bu süreçte yeni imar planlarıyla beraber büyükşehirde ve Şehir Plancıları Odası ile beraber yaptığımız değerlendirmelerle artık kısa sürede çözmek istiyoruz. Ama daha mağdurların sorunları tam olarak çözülmüş sayılmıyor. Bence daha var. Elimizden gelen çabayı kendi belediyemizle gösteriyoruz. Fakat plan değişikliği yetkisi büyükşehirde olduğu için biz de CHP grubu olarak şu anda ona destek veriyoruz" dedi.

Vaatlerinden bahseden Erdem, "Bu sene hükumetin açıklamış olduğu seçim kampanyasını biz üç dönemdir zaten Nilüfer'de gerçekleştiriyoruz. Kirletmeden bir seçim kampanyası yürütmek için daha önceki seçim dönemlerindeki Bozbey ve tüm ilçe ve başkan adaylarıyla beraber bir protokole imza attık. Görüntü kirliliği ve çevre kirliliğine sebep olmamak için propaganda yürütme konusundaki tavrımız belliydi. Hükümetin tabii bu dönemde böyle bir karar alması, bizleri de ciddi anlamda sevindirdi. Bizim tavrımız zaten bu. Bundan sonra da bu tavrımızı Nilüfer'de sürdüreceğiz. Büyükşehirde Bozbey'in de bu şekilde sürdüreceğine inanıyorum. Bizim bu süreçte vermiş olduğumuz vaatler zaten bizim yönetimdeyken yaptığımız proje ve çalışmalarımız. Biz de bu durumdan memnunuz. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalarla bir örnek teşkil etmişiz. Şimdi Türkiye'de bununla ilgili aynı bir propagandaya özen gösteriliyor. Bu genel seviye açısından bakıldığında bizim içinde gayet olumlu bir gelişme. Bizim kurallarımız da bunun dışında olmayacak zaten. Bundan sonraki süreçte kendimizi anlatmaya, projelerimizi anlatmaya, neleri hedeflediğimizi göstermeye çalışacağız. 'Mutlu geleceğin mimarı ve mimarları' olarak geçiyor bizim sloganımız. Bütün kentliyle beraber bu mimariyi birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA