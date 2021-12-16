Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinin Karabük birimi kuruldu - Haberler
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Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinin Karabük birimi kuruldu

Nilüfer Arama Kurtarma Derneğinin Karabük birimi kuruldu
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneğinin Karabük birimi kuruldu.

KARABÜK (AA) - Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Derneğinin Karabük birimi kuruldu.

NAK Karabük Birim Lideri Yıldız Uzunlar, gazetecilere, gönüllü arama kurtarma derneği NAK'ın, uzun yıllardır Türkiye'nin her yerinde meydana gelen afet ve acil durum olaylarına müdahalede yer aldığını anlattı.

Karabük biriminin, Bursa'da kentsel ve arazi arama kurtarma eğitimine katıldığını aktaran Uzunlar, kentte yaşanabilecek olaylara müdahale etmek için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Uzunlar, afet ve acil durumlar konusunda halkı bilinçlendirerek devletin ilgili birimlerini desteklemek istediklerini belirterek, bunun gönüllü katılımcılarla daha da güçlü olacağını kaydetti.

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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